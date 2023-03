Treinverkeer tussen België en Frankrijk ernstig verstoord nadat TGV bovenleiding raakt

Open Vld’er verbreekt 'zwijgak­koord' met CD&V en N-VA in Vlaams Parlement: “Waarom zou een wisselmeer­der­heid niet kunnen?”

Open Vld verbreekt het ‘zwijgakkoord’, de afspraak dat parlementsleden in de coalitie geen voorstellen indienen zonder elkaars goedkeuring, met coalitiepartners N-VA en CD&V in het Vlaams Parlement. Maurits Vande Reyde (Open Vld) dient namelijk een voorstel in over de financiering van de zorg, tegen de zin van CD&V. “Waarom zou een wisselmeerderheid niet kunnen?”, reageert het Vlaams Parlementslid bij ‘De Standaard’.