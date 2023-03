Treinverkeer tussen België en Frankrijk ernstig verstoord door schade aan bovenleiding

“Door een storing in de bovenleiding is de stroomvoorziening in Patard onderbroken. Verschillende treinen staan momenteel stil. Het verkeer zal geleidelijk worden hervat met verminderde snelheid. De getroffen treinen hebben momenteel grote vertragingen”, zo staat te lezen op de website van Thalys.

Wat de precieze oorzaak van de schade aan de bovenleiding is, is nog niet duidelijk. Bovenleidingen zijn nodig om treinen van elektriciteit te voorzien. “Een TGV die op weg was van de Franse stad Rennes naar Brussel-Zuid is ter hoogte van het station van Halle stilgevallen door de schade aan de bovenleiding. De trein had zo'n 250 passagiers aan boord”, zegt de woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. “Het treinverkeer is vervolgens stilgelegd op de hogesnelheidslijn tussen Brussel en de Franse grens.” De trein is uiteindelijk op eigen kracht weer kunnen vertrekken en is met 90 minuten vertraging in Brussel aangekomen.