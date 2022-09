Treinverkeer onderbroken tussen Charleroi en Walcourt door kabeldiefstal

Grootste staking ooit van verpleeg­kun­di­gen in VS

In het noorden van de Verenigde Staten, in de staten Minnesota en Wisconsin, hebben zo'n 15.000 verpleegkundigen maandag het werk neergelegd voor drie dagen. Ze vragen betere werkomstandigheden. Het gaat om de grootste staking ooit van private verpleegkundigen in de VS, zegt sectororganisatie en organisator MNA.

19:46