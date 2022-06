Trein in Duitsland ontspoord: zeker vier doden en zestien zwaargewonden

Een deel van de wagons stortte van een helling en kantelde. Politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse om hulp te bieden. Reddingswerkers krijgen hulp uit het nabijgelegen Oostenrijk en van het Duitse leger. Er werden ook zes helikopters ingezet. Het is allerminst evident om slachtoffers uit de ontspoorde wagons te halen.

Volledig scherm © AFP

Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de dubbeldekstrein zaten. De vrees bestaat wel dat er veel studenten slachtoffer geworden zijn omdat er net een schoolvakantie voor de deur stond. Of de trein extra vol was door het nieuwe goedkope ticket van 9 euro, was ook nog niet duidelijk. Dat ticket is ingevoerd als tegemoetkoming voor de gestegen brandstofprijzen.

Volledig scherm © AP

Circa dertig mensen zijn gewond geraakt. Zestien onder hen zijn er erg aan toe. “Mensen werden door de vensters gezogen. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd onder de gewonden”, aldus een politiewoordvoerder.

Volledig scherm © AFP

De lichtgewonden werden verzorgd in een nabijgelegen gebouw. Heel wat familieleden kwamen ook ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing is voorlopig nog onduidelijk. Een deel van het spoor is versperd door het ongeval. Treinen uit München, dat 75 kilometer verderop ligt, maken al in Oberau rechtsomkeer.

Volledig scherm © AFP

De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. De reddingswerkers krijgen ook hulp uit het nabijgelegen Oostenrijk en van het Duitse leger.

De Duitse minister van Verkeer Volker Wissing was ontdaan door het treinongeval. “De beelden die ons in deze uren uit Garmisch-Partenkirchen bereiken, zijn dramatisch”, zei hij in Berlijn. “We geven steun waar we kunnen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Josef Hornsteiner/Garmisch-Parte

Volledig scherm © Josef Hornsteiner/Garmisch-Parte

Volledig scherm © Josef Hornsteiner/Garmisch-Parte