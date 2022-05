Toyota neemt voorsprong op Volkswagen als grootste autobouwer ter wereld

PORTRET. Wie is die mysterieu­ze ‘Van Mossel’, de Nederland­se autokeizer die alle Vlaamse garages opkoopt? “Vele kleintjes maken samen één grote”

Van Mossel: op steeds meer Vlaamse showrooms prijkt plots die naam. Van Ford tot Peugeot, van Opel tot Mercedes-Benz. Zonder onderscheid van merk slokt hij ze allemaal op en is hij intussen de Vlaamse marktleider in autoconcessies. Portret van de onbekende ‘mosselman’ die eigenlijk Eric Berkhof (58) heet. Als zoon van een Vlaamse moeder en Nederlandse vader startte hij in 1982 als stagiair in een Volkswagen-garage. Vandaag is hij één van de succesvolste zakenmannen van Nederland: “Maar toch mag elke klant mij nog altijd bellen.”

6 mei