Touring waarschuwt voor erg druk paasweekend met heel wat files

26 maart 2018

23u20

Bron: belga 0 Touring waarschuwt voor een erg druk en dus rood paasweekend op de weg, met heel wat files in België. Ook in de rest van Europa, behalve in Frankrijk, wordt het paasweekend superdruk. De overige weekends van de paasvakantie zijn veel rustiger, aldus Touring.

In ons land verwacht Touring de grootste drukte voor het vertrek op vrijdag vanaf de late voormiddag en op zaterdagvoormiddag. Er wordt aangeraden vrijdagochtend vroeg ofwel later op de avond te vertrekken. Op zaterdag wordt aangeraden het vertrek liever uit te stellen tot de middag. Voor de terugkeer wordt het vooral druk op paasmaandag vanaf de late namiddag en avond.

Tijdens de rest van de paasvakantie kan men zich aan verkeerproblemen verwachten bij mooi weer. Enkel op zondag 15 april wordt het een drukke dag voor de terugkeer van zee en van de Ardennen, aldus Touring.

Ook elders in Europa wordt het tijdens het paasweekend druk, in het bijzonder richting de wintersportgebieden in Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Frankrijk wordt iets minder duk.