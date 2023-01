Tot wanneer is het sociaal aanvaardbaar om anderen een gelukkig 2023 te wensen? Etiquette-experten geven advies

Het is al bijna twee weken geleden dat we het nieuwe jaar hebben ingeluid. De feestdagen en de kerstvakantie zijn voorbij en de meeste mensen zijn ondertussen alweer bekomen van het overdadige eten en drinken. Familieleden en nauwe vrienden hebben hun beste wensen hoogstwaarschijnlijk al ontvangen, maar wat met collega’s of mensen die je dit jaar nog niet hebt gezien? Tot wanneer is het sociaal aanvaardbaar om hen een gelukkig 2023 te wensen? Twee etiquette-experten geven raad.

Wanneer houden we best op met het heen-en-weer-gewens? Op die vraag bestaat niet echt een eenduidig antwoord. Zo is etiquette-experte en auteur Brigitte Balfoort ervan overtuigd dat het nog de hele maand januari acceptabel is. “Sommige mensen waren met de feestdagen op vakantie en hebben dus nog geen tijd gehad om kaartjes te sturen of om anderen een fijn 2023 te wensen. Maar voor mij is de hele maand januari nog een ‘wensmaand’”, zegt ze. “Naarmate de maand vordert, worden die wensen wel minder geestdriftig”, gaat ze voort.

Etiquette-experte Isabelle Coppens van ‘Gracious Manners’ ziet het iets anders. Volgens haar is het nu stilaan de laatste week waarin het gepast is om beste wensen uit te delen. “Ondertussen hebben de meeste mensen elkaar al wel teruggezien. Ik zou het dus proberen te beperken tot midden januari”, zegt ze.

Persoonlijke aanpak

En wat op het werk? Is het na twee of drie weken verlof nog nodig om alle collega’s een fijn 2023 toe te wensen? “Als je bijvoorbeeld pas eind januari terug aan het werk gaat, is het volgens mij een beetje laat om op kantoor aan te komen en iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen”, aldus Coppens. Indien je dat toch wil doen, zou ik het kaderen en duidelijk maken dat het je eerste werkdag van het jaar is.” Nieuwjaarsrecepties en -drinks zijn wel uitzonderingen, klinkt het. “Bij zulke gelegenheden zijn wensen altijd gepast.”

Een van de belangrijkste aspecten is volgens Coppens dat nieuwjaarswensen persoonlijk aanvoelen. “Het basisprincipe van etiquette is attent en respectvol zijn tegenover andere mensen. Gewoon toekomen op de werkvloer en in het algemeen ‘Gelukkig Nieuwjaar!’ roepen geeft een ander gevoel dan wanneer je een collega tegenkomt in de gang en hem of haar persoonlijk het beste wenst”, zegt ze. “Terwijl kan je misschien ook eens vragen hoe die persoon de kerstvakantie heeft doorgebracht.”

En dan is er nog het gevreesde kusaspect. Want geef je elkaar nu een nieuwjaarskus of niet? Vaste regels bestaan er niet echt rond, maar volgens Balfoort heeft de coronapandemie er wel voor gezorgd dat we het steeds minder doen. “Je neemt best zelf niet het initiatief om de andere persoon te omhelzen, tenzij je dat zelf wilt”, benadrukt ze. “Het is bovendien niet per se nodig om iemand om de hals te vliegen, gelukswensen zijn al voldoende”, klinkt het.

