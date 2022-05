Tot 20 graden vandaag met zon en wolken, maar meestal droog

HET WEERHet is vandaag overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden en maxima van 15 tot 21 graden. Morgen wordt het vrij zonnig met hoge sluierbewolking en temperaturen tot lokaal 24 graden. Maandag wordt het wisselvallig en onstabiel met buien die onweerachtig kunnen worden, waarschuwt het KMI. Later volgende week nemen de temperaturen een duik.

Vooral in het noorden van het land is er kans op een enkel buitje vandaag. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het centrum van het land. Er waait een matige westelijke wind die tegen de avond sterk afzwakt. Vanavond en volgende nacht blijft het droog en worden de opklaringen al vlug breder. De minima schommelen van lokaal 3 graden in sommige Ardense valleien tot 11 graden in de hoofdstad bij een zwakke en veranderlijke wind.

Morgen blijft het droog en wordt het vrij zonnig met hoge sluierbewolking en wat stapelwolken. In het zuiden van het land wordt het in de loop van de namiddag mogelijk zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee alsook in de Hoge Ardennen en 24 graden in het centrum van het land. De wind blijft zwak en veranderlijk. Aan zee steekt na de middag een zeebries op.

Maandag wordt het wisselvallig met buien die lokaal intens en vooral in het oosten onweerachtig kunnen worden. De maxima liggen tussen 17 graden vlak aan zee en 23 à 24 graden in het oosten van het land.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en komen er in de loop van de dag enkele buien tot ontwikkeling. Aan zee vallen er eerder buien in de voormiddag en wordt het in de namiddag zonnig. Het wordt frisser met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 17 à 18 graden in de Kempen.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt en is er nog een bui mogelijk maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het blijft frisjes met maxima van 12 tot 17 graden. Donderdag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden en blijft het droog. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.