“Tot 13.700 euro pensioen per maand”: pensioenfonds Europees Parlement dreigt failliet te gaan

Europarlementsleden Marc Botenga (PVDA) en Johan Van Overtveldt (N-VA) klagen aan dat belastingbetalers dreigen op te draaien voor de ‘graaipensioenen’ van hun EU-collega’s. “Het gaat om pensioenen tot 13.700 euro per maand”, zegt Botenga. “Moet de belastingbetaler daarvoor opdraaien?” De kwestie gaat over een speciaal pensioenfonds voor Europarlementsleden dat failliet dreigt te gaan. Het zou mogelijk gered worden met belastinggeld.

De website ‘Investigate Europe’ kwam met het verhaal naar buiten dat een oud pensioenfonds van het Europees Parlement dreigt om te vallen. Dat fonds garandeert het pensioen van 900 voormalige en huidige parlementsleden. Onder hen ook fanatieke Eurosceptici als de Brit Nigel Farage.

Zonder reddingsoperatie is het fonds, dat veel meer uitgaven heeft dan inkomsten, ten laatste in 2025 leeg. Enkel een bail-out kan het pensioenfonds redden. Dat zou in de praktijk betekenen dat de factuur van 308 tot 313 miljoen euro terechtkomt bij de Europese belastingbetaler.

“Tien keer meer dan werkmens”

“Het graaifonds garandeert honderden Europarlementsleden tot 13.700 euro pensioen per maand”, foerterde Marc Botenga (PVDA) in het Europees Parlement. “Op kosten van de belastingbetaler. Na slechts twintig jaar carrière. Zowat tien keer meer dan wat een gewone Europese werkmens krijgt na veertig jaar carrière.”

In zijn betoog nam hij ook specifiek Vlaams Belang in het vizier. Onder meer ex-voorzitter Frank Van Hecke van Vlaams Belang zou zo'n pensioen opstrijken. “Altijd tegen Europa, behalve als het is om uw eigen zakken te vullen”, foeterde Botenga. PVDA wil het pensioenfonds laten schrappen.

Johan Van Overtveldt (N-VA), voorzitter van de commissie Begroting in het Europees Parlement, zegt ook dat het fonds onhoudbaar is. “Ik heb herhaaldelijk gewezen op het problematische karakter van deze regeling”, zegt Van Overtveldt. “Ze is onbetamelijk, Europese parlementsleden worden ruim vergoed voor hun werkzaamheden en de reguliere pensioenen volstaan ruimschoots.”

Quote Dit aanvullend pensioen­fonds - bijna volledig gefinan­cierd met gemeen­schaps­geld - is bijzonder kwalijk voor de reputatie van het parlement Johan Van Overtveldt (N-VA)

Volledig scherm © EPA

“Dit aanvullend pensioenfonds -dat eigenlijk bijna volledig gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld- mag dan wel uitdovend zijn, het blijft bijzonder kwalijk voor de reputatie van het parlement”, vervolgt Van Overtveldt. “Het kan niet zijn dat het opgelopen deficit gaat wegen op de werking van het parlement, laat staan op de belastingbetaler.”

Bart Staes, die 20 jaar lang voor de groenen zetelde in het Europees Parlement, zegt dat dit probleem er al decennia zat aan te komen. “Het is een schandaal dat dit al die tijd niet opgelost is”, klinkt het in ‘De Morgen’.

Het pensioenfonds, dat wel heel erg gul is, werd in 1990 opgericht, toen Europese Parlementsleden nog geen eigen statuut hadden en door hun nationaal parlement betaald werden. De onderlinge verschillen tussen parlementsleden waren toen heel groot, sommige kregen bijna geen vergoeding.

13.700 euro per maand

De bedoeling was Europese parlementsleden extra pensioen te geven, bovenop hun wettelijk pensioen. Het normale maximumpensioen voor Europese parlementsleden bedraagt nu maximaal 6.865 euro. Het speciaal fonds garandeert daar gemiddeld 2000 euro extra bovenop. Het maximaal extra pensioen bedraagt 6800 euro per maand, berekende ‘Investigate Europe’. Dat zorgt voor een mogelijk totaal pensioen van 13.700 euro per maand.

Het probleem is dat van in het begin de uitgaven van het fonds veel groter waren dan de inkomsten. Europarlementsleden hoefden immers eerst vijf en later slechts twee jaar bij te dragen aan het fonds om daarna levenslang extra pensioen te ontvangen.

In het Europees Parlement is woensdag gestemd om alvast geen extra belastinggeld meer in de redding van het fonds te stoppen. Het fonds zelf bestaat, naast bijdragen van de parlementsleden (ongeveer een derde), uiteraard wel grotendeels uit belastinggeld - dat dus bijna opgesoupeerd is.