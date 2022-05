Tot 1,7 miljoen coronavaccins dreigen straks in de prullenbak te belanden

Celebrities Een superjacht, kasteel en zelfs Beyoncé: Kardas­hians spaarden kosten noch moeite voor huwelijk Kourtney & Travis

Wedding bells in Italië. Kourtney Kardashian (43) en Travis Barker (46) stapten zondagavond in het huwelijksbootje. De realityster en de drummer van Blink 182 gaven elkaar het jawoord in een kasteel in de Italiaanse plaats Portofino. De volledige trouw, die enkele miljoenen kostte, werd gesponsord door Dolce & Gabbana. Een kijkje in het extravagante huwelijk en de opvallende gastenlijst.

