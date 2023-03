Topmanager Frank (65) werkte negen maanden onder Steve Van den Kerkhof bij Plopsa en doet nu zijn verhaal: “Ik ging eraan kapot”

Californië blijft vechten tegen zware overstro­min­gen met nog een week vol regen en wind op komst

Miljoenen inwoners in Centraal- en Zuid-Californië lijden onder de zware overstromingen door de zoveelste atmosferische rivier in het gebied. Er werden al duizenden Amerikanen geëvacueerd in Alpaugh en Allensworth, in Centraal-California. Ook volgende week wordt nog enorm veel wind en regen verwacht.