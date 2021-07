Topman van Trump Organization beschuldigd van belastingontduiking, bedrijf verdacht van fraude en knoeien met de boeken

Financieel topman Allen Weisselberg (73) van ‘The Trump Organization’, het familiebedrijf van ex-president Donald Trump en zijn kinderen, wordt ervan beschuldigd voor 900.000 dollar belasting te hebben ontdoken over 1,7 miljoen dollar aan inkomen, zo hebben aanklagers in New York donderdag gemeld. The Trump Organization werd ook in staat van beschuldiging gesteld, voor onder meer belastingfraude en knoeien met de boeken. Weisselberg en het bedrijf pleitten “niet schuldig”.

Het gaat om de eerste strafrechtelijke zaak die aan het opdoemen is met betrekking tot de oud-president en diens manier van zaken doen.

Buiten de boeken

De financieel topman van The Trump Organization had zich donderdagochtend vroeg bij het kantoor van aanklagers in New York aangegeven nadat duidelijk was dat hij zou aangeklaagd worden voor belastingmisdrijven.

In de loop van de dag maakten de aanklagers bekend waar ze de directeur en het bedrijf precies van beschuldigen: het sinds 2005 bedriegen van de federale, staats- en lokale belastingsautoriteiten door het toekennen van “off-the-books” voordelen voor bedrijfsleiders, waardoor ze aan belastingontwijking deden. “Het gaat over belastingfraude over 15 jaar tijd met betalingen buiten de boeken”, vatte aanklager Carey Dunne tijdens de voorgeleiding in de rechtbank samen. Er zijn niet minder dan vijftien tenlasteleggingen. Oud-president Donald Trump heeft altijd ontkend dat binnen zijn bedrijf financiële misstanden hebben plaatsgevonden.

‘Niet schuldig’

De nu 73-jarige Allen Weisselberg wordt gezien als de belangrijkste persoon binnen The Trump Organization die niet tot de familie Trump behoort. Hij werkt al sinds de jaren tachtig voor Trump, die voor zijn politieke loopbaan naam maakte als vastgoedmagnaat.

De topman zou in totaal voor bijna een miljoen dollar aan inkomsten verborgen hebben voor de belastingdienst, inclusief voor de huur voor een appartement in Manhattan, collegegeld en betalingen voor leasewagens. Topmensen van het familiebedrijf van Trump en zijn kinderen zouden de zwarte betalingen hebben geregeld. Ze zouden er zelf met geheime loonsverhogingen ook van hebben geprofiteerd.

Volledig scherm Allen Weisselberg in 2017 met Donald Trump en zijn zoon Donald Trump Jr. Weisselberg heeft 48 jaar lang voor Trump gewerkt. © AFP

Zwijggeld

De aanklagers begonnen hun onderzoek ooit naar mogelijke betrokkenheid van The Trump Organization bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die claimden een affaire met Trump te hebben gehad. Dit gebeurde in aanloop naar de verkiezingen van 2016. Het onderzoek breidde zich daarna uit naar de betrekkingen van The Trump Organization met uiteenlopende bedrijven.

Het bedrijf en de topman zeiden donderdag dat ze niet schuldig zijn. Weisselberg werd na het bekendmaken van de aanklachten vrijgelaten, maar moest wel zijn paspoort inleveren.

“Heksenjacht”

Trump, die voor zover bekend zelf niet wordt vervolgd, beklaagde zich eerder deze week al over de dreigende strafzaak tegen zijn bedrijf. “Allemaal onzin”, zei hij vanuit Texas, waar hij de grens met Mexico bezocht. “Ultralinkse aanklagers in New York hebben het op me voorzien.” Donderdag sprak Trump in een eerste reactie van een “heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten.” Hij voegde eraan toe dat het gerecht in New York “meer verdeelt dan ooit”.

Volledig scherm Trump tijdens een bezoek aan de Amerikaanse grens met Mexico in Weslaco, Texas. © REUTERS

Ook The Trump Organization zei eerder in een verklaring dat de Democratische aanklager, procureur Cyrus Vance, er alleen maar op uit is om de voormalige president te beschadigen. Het bedrijf stelde dat Weisselberg als “pion” wordt ingezet door aanklagers die de ex-president willen tegenwerken.

Een advocaat van The Trump Organization zei er donderdag in een reactie niet vanuit te gaan dat het bedrijf ernstige schade zal lijden door de beschuldigingen. “Als dit bedrijf een andere naam had gehad, zouden deze aanklachten niet zijn gedaan”, zo liet hij zich ontvallen. The Trump Organization heeft hotels, golfbanen en vakantieverblijven over de hele wereld.

Volledig scherm Een aanklager sprak van belastingfraude door middel van betalingen die buiten de boeken werden gehouden. Het gaat om voordeeltjes als lease-auto's, woningen en privé-onderwijs die gelden als inkomen, maar waarover geen belasting werd betaald. © REUTERS