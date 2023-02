Topman Katholiek Onderwijs Lieven Boeve over schrijfrobot ChatGPT: “Ik heb het zelf ook al gebruikt”

“Als de kans bestaat om je huiswerk te laten maken door een chatrobot, moet je er van uitgaan dat leerlingen die ook gebruiken.” Lieven Boeve waarschuwt de leerkrachten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat ChatGPT ook al in hun klas zit. Is dit voor hem dan de baarlijke duivel? Of heeft hij de tool zelf al geprobeerd? “Een tekst met Engelstalige zegswijzen die letterlijk zijn vertaald? Dan moet er een alarmbelletje afgaan.”