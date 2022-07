Topman Europese drugsmaffia opgepakt tijdens vakantie op Ibiza

Jonas Sture Falk (49) is een van de topfiguren van de wereldwijde drugsmaffia. Hij zou fungeren als een soort bank- en consultancybureau voor drugscriminelen. De Zweed verdient al tientallen jaren massa’s geld door drugshandelaars met elkaar in contact te brengen. Volgens de krant ‘El Espanyol’ laat hij zich vervolgens betalen met een deel van de opbrengst van de drugshandel. Het vuile werk laat hij steevast door anderen uitvoeren.

Falk startte zijn carrière als crimineel volgens Zweedse media al op jonge leeftijd als autodief. Daarna schakelde hij over op gewapende overvallen en liep verschillende veroordelingen op. Daarna focuste hij op drugshandel.

Ontsnapt aan 18 jaar celstraf

De man werd in 2010 gearresteerd in Bogota in Colombia. Tijdens het proces ‘operatie Playa’, het grootste drugsonderzoek ooit in Zweden, werd hij veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Het Hof van Beroep sprak hem echter over de hele lijn vrij.

Volledig scherm De Zweed Jonas Falk tijdens zijn arrestatie in 2010 in Bogota, Colombia. © EPA

In Spanje werd Falk iets meer dan een jaar geleden veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het witwassen van geld dat afkomstig was van drugshandel. Tegen die straf ging hij ook in beroep.

Vorige week was Falk op vakantie in Ibiza. Volgens de krant ‘Periodico de Ibiza’ werd hij al maandenlang gevolgd. Donderdag zat hij met gezelschap aan tafel in een strandbar in San Antonio, toen de politie hem plots tegen de grond werkte. De politie verspreidde videobeelden van de arrestatie en toonde daarbij ook cocaïne die in beslag werd genomen.

Volgens een onderzoek van de Spaanse, Zweedse, Franse en Nederlandse politie in samenwerking met Europol zou Jonas Falk een cruciale schakel zijn in een drugsnetwerk dat via Venezuela grote hoeveelheden cocaïne naar Europa verscheept.

Mocromaffia

Tegelijk met de arrestatie van de Zweed werden in Spanje twee leden van de Nederlandse 'mocromaffia’ opgepakt. Ook de steenrijke maar sobere drugsbaron Fikri Amella (30), die vorig jaar in een schamele flat in Barcelona werd opgepakt, zou tot het netwerk behoren. Hij zit al in de cel en kreeg daar bezoek van de politie.

Volledig scherm Deze steenrijke drugsbaron Fikri Amellah (30) zou samenwerken met de Zweed. © Guardia Civil/Europol

Jonas Falk zou deze keer toevallig in het vizier de politie zijn beland. Tijdens een onderzoek naar de Colombiaanse drugshandelaar Julio Andrés Murillo Figueroa, die vroeger voor Pablo Escobar werkte, hield de politie een bijeenkomst van drugshandelaars in de gaten.

Boekhouding ontdekt

De politie kreeg daardoor zicht op de structuur van de organisatie. In hetzelfde onderzoek werd bij een huiszoeking in Barcelona een soort ‘boekhouding’ aangetroffen die Jonas Falk linkt aan de vondst van 3 ton cocaïne in de stad Huelva in het zuiden van Spanje.

Of Jonas Falk deze keer wel in gevangenis eindigt, valt nog af te wachten. Zijn advocate vertelde aan het Zweedse ‘Aftonbladet’ dat zijn cliënt door de politie verhoord is, en daarna vrijgelaten. “Over de reden van zijn vrijlating kan ik niets zeggen”, aldus advocate Clara Martinez Nogues.