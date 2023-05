Topman defensie zegt dat Oekraïne klaar is voor langverwacht tegenoffensief

KIJK. Japanners vinden Antwerpse kathedraal zo mooi dat ze hem volledig nabouwen als trouwloca­tie

In de Japanse stad Fukuoka werd een witgeschilderde replica gebouwd van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Het gebouw staat op de parking van een groot shoppingcentrum en dient als trouwlocatie voor de Japanners. En die zijn blijkbaar fan van het Antwerpse bouwwerk, want ook in Hiroshima en Osaka zijn replica’s te vinden.