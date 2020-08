Exclusief voor abonnees

Topchef Gert De Mangeleer kwam toch nog redelijk ongeschonden uit coronacrisis: “Ik organiseerde mijn huis alsof het een restaurant was, tot mijn vrouw zei: ‘Stop’”

Sander Van Den Broecke

02 augustus 2020

Corona is een kreng. Het virus doodt mensen, maar ook bedrijven. Zeker in de horeca is de ravage groot. En toch slagen sommigen erin om met een mengeling van geluk, creativiteit en durf ook nu goede zaken te doen. Chef Gert De Mangeleer is er zo één. De lockdown betekende voor hem een omzetverlies van 1,5 miljoen euro, maar een pop-uprestaurant en een ijssalon kregen de bal weer aan het rollen.