Topambtenaren dan toch benoemd TWEEDE KEER, GOEDE KEER NELE DOOMS

18 juli 2018

02u49 0 Tweede keer, goede keer voor de nieuwe topambtenaren in Dendermonde. Dinsdagavond slaagde de gemeenteraad er wel in om hen te benoemen. Wouter Van der Vurst en Edwin Deplanter legden de eed af als respectievelijk algemeen en financieel directeur.

Eigenlijk had de benoeming al meer dan een week een feit moeten zijn. Maar de geplande gemeenteraad waar dit belangrijk dossier op de agenda stond, ging vorige woensdag niet door. De meerderheid was toen niet in aantal, doordat enkele CD&V-leden niet aanwezig waren. De oppositie weigerde om te depaneren en verliet de zaal, zodat er niet vergaderd kon worden. Ook de vele familieleden en personeelsleden die waren opgedaagd voor de eedaflegging moesten onverrichterzake huiswaarts keren.





Dinsdagavond werd de gemeenteraad voor een tweede keer samengeroepen. Met deze keer wel genoeg raadsleden om reglementair te vergaderen. Unaniem werd beslist om Wouter Van der Vurst aan te stellen als algemeen directeur. Hij wordt daarmee de hoogste ambtenaar van de stad. De functie is nieuw en kadert binnen de fusie van OCMW en stadsbestuur. Stadssecretaris en OCMW-secretaris worden vervangen door een algemeen directeur. De stad schreef hiervoor een vacature uit en Van der Vurst kwam als beste uit de bus.





Dankbaar voor vertrouwen

De man is geen onbekende in Dendermonde. Zo was hij in het verleden een tijdlang directeur van het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Grembergen. "Op die manier heb ik al ervaring inzake samenwerking met stad en OCMW, en dat is altijd heel vlot verlopen", zegt Van der Vurst. "Het voelt heel bijzonder om nu directeur te worden. Ik treed daarmee wat in de voetsporen van mijn grootvader, die lang directeur was van het stedelijk onderwijs in Dendermonde. Ik ben de stad dankbaar voor het vertrouwen."





Edwin Deplanter werd dan weer unaniem aangesteld als financieel directeur. Hij bekleedde al sinds 2003 deze functie voor het stadsbestuur, maar wordt dat nu ook voor het samengesmolten stad/OCMW.





Beide heren legden bij burgemeester Piet Buyse (CD&V) de eed af. Ze kregen applaus van gemeenteraadsleden, familieleden en vele personeelsleden die afgezakt waren om de benoeming te steunen. Een glas in de aula van het stadhuis om op de aanstelling van de topambtenaren te klinken, ontbrak niet.





Burgemeester Piet Buyse is tevreden met de benoeming. "Het was niet leuk dat dit vorige week niet kon plaatsvinden, maar nu is het toch gelukt", zegt hij. "Dit is een erg belangrijk dossier voor onze stad en heeft een weerslag op de meer dan 1.200 personeelsleden die voor stadsbestuur en OCMW werken. Ook zij wilden graag weten waar ze staan en wie precies hun grote baas wordt. Het is heel goed dat hier nu duidelijkheid over is."