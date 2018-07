Toneelkring Wij heeft drie producties op de agenda 20 juli 2018

Na een jubileumjaar is Toneelkring 'Wij' klaar voor een nieuw theaterseizoen.

Ook nu staan weer drie producties op de toneelagenda, aangevuld met een extra jeugdproductie. De jongeren van het amateurgezelschap brengen in september 'Het Boek en de Vier Stenen/Ruis op de Zender'. De eerste productie van 'Wij' zelf is 'Coiffure Jean-Paul', een vrije bewerking van het gekende 'Steel Magnolias'. Het stuk zit vol humor, sappige dialogen en diepmenselijke gevoelens. De voorstellingen vinden eind november plaats.





Psychologische tragedie

In februari volgt 'Food Chain', een zwarte komedie van Nicky Silver. Vijf personages hebben elk hun eigen problemen en lijken niet erg tevreden met hun zelfbeeld - of net wel. Tot slot staat ook nog 'Een vloog over het Koekoeksnest' op het programma, een psychologische tragedie in een regie van Renaat Moeyersoon. Het is een aanklacht tegen de gebruiken in de psychiatrie. Voorstellingen zijn er in april.





Toeschouwers zijn telkens welkom in Theater De Minne, in de Lange Minnestraat in Lebbeke. Losse tickets kosten 10 euro, een abonnement voor de drie voorstellingen 20 euro. Abonnees krijgen ook gratis toegang tot de jeugdproductie. Meer informatie op www.toneelkringwij.be. (DND)