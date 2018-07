Toby zoekt Nathalie via Twitter RODE DUIVEL BEREID OM HANDTEKENING ALS TATTOO TE ZETTEN RUTGER LIEVENS

18 juli 2018

02u51 0 Rode Duivel Toby Alderweireld is op zoek naar het meisje dat zondag op de Grote Markt van Brussel rondliep met een bordje: 'Toby, ik wil je handtekening als tattoo! #Hoe regelen we dat?' Ondertussen is haar identiteit bekend, het gaat om Nathalie Standaert (24) uit Erpe-Mere. En dat van die tattoo is geen mop. "Mocht ik telefoon krijgen van Toby, ik vrees dat ik niet zal kunnen antwoorden, ik val in zwijm."

Toby Alderweireld stuurde dinsdagavond een tweet de wereld in waarbij hij aan zijn volgers vroeg om mee op zoek te gaan naar het meisje dat zijn handtekening als tattoo op haar lichaam wou laten zetten.





De verdediger van Tottenham Hotspur met 557.000 volgers op Twitter miste zondag het feest voor de Rode Duivels door een griep. Hij bedankte zijn fans via sociale media: "Echt spijtig dat ik er zondag in Brussel niet bij kon zijn, maar ik hoop om jullie binnen twee jaar te zien. Ik voel me momenteel veel beter. Ik zou alle fans willen bedanken voor hun steun. Bedankt allemaal, merci à tous!!"





Twitter doe uw ding!

En daarna richtte hij zich naar de onbekende jonge vrouw die waarschijnlijk een van zijn grootste fans is. "So this girl's sign says: Toby, I want your autograph as a tattoo. How are we fixing that? Let's fix it! Twitter do your thing!'





Twitter deed zijn ding, want twee uur later raakte bekend dat de bewuste jonge vrouw Nathalie Standaert (24) is, afkomstig uit Aalst en wonend in Erpe-Mere. Ze is onder de indruk van de tweet van Mega Toby. "We zijn zondag met een paar vriendinnen naar Brussel vertrokken. Voor het WK had ik gezegd: als de Belgen het WK winnen dan zet ik een tattoo van Toby zijn handtekening. Ik ben een grote fan van hem en eigenlijk was ik erg teleurgesteld dat de Rode Duivels het WK niet hadden gewonnen. Ik wou die tattoo echt wel zetten. Zondag stonden we al om 9 uur op de Grote Markt van Brussel en een vriendin had grote stukken papier mee om boodschappen op te schrijven. Er liepen heel wat fotografen en we vielen ook de fotograaf van HLN op. Het kwam online en Toby heeft het blijkbaar gezien."





De Rode Duivels mogen het WK dan niet gewonnen hebben, Nathalie wil nog altijd doorgaan met haar tattooplannen. Buiten de tweet heeft ze voorlopig nog niks gehoord van Alderweireld.





Crush

"Ik ben al vier jaar grote supporter van Toby. Iedereen had het altijd over Hazard en De Bruyne tijdens dat WK in Brazilië, mij was Toby Alderweireld opgevallen. Sindsdien ben ik hem beginnen volgen. Het is een 'crush', en ik denk dat ik zou flauwvallen als hij straks aan de telefoon zou hangen voor die tattoo. Ik zou echt niet kunnen antwoorden", zegt Nathalie.