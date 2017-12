Tobback: "Heilige burger wil meer transparantie, maar stemt op het einde voor Trump" Redactie

19u01

Bron: Belga 0 Het debat over meer transparantie en openheid in de politiek botst volgens Louis Tobback (sp.a) op zijn grenzen. In De Zevende Dag waarschuwde de Leuvense burgemeester voor de mogelijke gevolgen van de grote 'transparantiezucht'.

photo_news Louis Tobback .

Volgens Tobback moet je "stilaan gek" zijn om nog politicus te worden en wordt het in zo'n situatie geen sinecure om nog mensen te engageren voor de politiek. "De heilige burger wil meer transparantie en duidelijkheid, maar op het einde stemt hij voor Trump", dixit Tobback.

Meer transparantie over de mandaten van politici en over de bijbehorende vergoedingen. Dat was de rode draad doorheen de vele initiatieven die op verschillende niveaus genomen werden na de affaires rond Publifin en Publipart.

"Slinger is doorgeslagen"

Maar Leuvens burgemeester Louis Tobback suggereert dat de slinger wat is doorgeslagen. "Ik zou niet weten wat je nog moet toevoegen. Er verschijnen jaarverslagen met de vergoedingen. Er is een decreet dat zegt hoeveel burgemeesters en schepenen mogen verdienen...", aldus Tobback.

'Je eindigt als pispaal en je wordt door iedereen in de verdomhoek gezet'

"Ik zal u als oude rakker een voorspelling doen", ging de Leuvense sp.a'er verder. "Doe zo voort met iedereen verdacht te maken over wat hij verdient en welke mandaten hij heeft en probeer dan maar eens de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen te vullen. Je moet stilaan gek zijn om nog mee te doen. Je eindigt als pispaal en je wordt door iedereen in de verdomhoek gezet. Bovendien verwacht men dan nog dat je, zodra je verkozen bent, je macht meteen doorgeeft aan allerlei comités."

Elke Decruynaere: "Mensen hebben recht op informatie"

Gents schepen Elke Decruynaere (Groen) deelt het "pessimisme" van Tobback niet. "Ik ben het ermee eens dat het moddergooien moet stoppen en dat je moet opletten met verdachtmakingen. Maar ik heb er geen probleem mee dat er dingen onderzocht kunnen worden. Mensen nemen er geen genoegen meer mee dat ze verwezen worden naar het jaarverslag van intercommunale x of y om te lezen over vergoedingen. Het gaat om belastinggeld en mensen vinden terecht dat ze recht hebben op die informatie."

Ook Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) vindt dat kritische vragen moeten kunnen, alleen mag het geen "heksenjacht" worden. "It's the duty of the opposition to oppose", vindt ook Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA). "Maar het zou wel mooi zijn als dat gebeurde op basis van feiten en concrete zaken. Wat men nu doet is met insinuaties en allerhande beschuldigingen proberen mensen zwart te maken en in de val te lokken. Het moddergooien mag stilaan stoppen. Als er echt iets is, bewijs het dan."

'Het moddergooien mag stilaan stoppen' Koen Kennis (N-VA)