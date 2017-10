Tillerson nuanceert Trumps uithaal naar Iran en zegt dat diplomatieke opties Noord-Korea worden uitgespit "tot de eerste bom valt" ADN

17u49

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De Verenigde Staten willen niet uit het nucleaire akkoord met Iran stappen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag gezegd. Ook president Donald Trump is die mening toegedaan, zette Tillerson de puntjes op de 'i' tijdens een interview op nieuwszender CNN.

President Trump verklaarde vrijdag in een toespraak dat hij het nucleaire akkoord met Iran - dat nog onder zijn voorganger Barack Obama werd onderhandeld - niet zou certifiëren. Hij stelde ook harde sancties in het vooruitzicht. De toespraak veroorzaakte een storm van kritiek in binnen- en buitenland, en ook zijn eigen buitenlandminister is het niet helemaal eens met die versie van de feiten, bleek vandaag.

Op CNN verklaarde Tillerson dat zowel hij als Trump geen nieuwe sancties tegen Teheran wenst die het akkoord in gevaar zouden kunnen brengen. Hij benadrukte wel dat het verdrag "tekortkomingen en zwakheden" bevat. Die willen de VS opgelost zien in nieuwe onderhandelingen met Iran en de andere betrokken grootmachten, luidde het.

Tillerson: “We want to take the agreement as it exists today…and then begin the process of addressing these flaws” https://t.co/Z4LhpaLLCH CNN(@ CNN) link

Conflict met Noord-Korea

Trump wil overigens ook een diplomatieke oplossing voor het aanhoudende conflict met Noord-Korea, meent Tillerson. "De diplomatieke mogelijkheden worden verder uitgespit, tot de eerste bom valt", klonk het stellig.

Tillerson says Trump wants diplomacy in N. Korea: "Diplomatic efforts will continue until the first bomb drops" https://t.co/es8NqLurrJ CNN(@ CNN) link

Geruchten over persoonlijke problemen met Trump

De buitenlandminister kwam tot slot nog terug op de geruchten over persoonlijke problemen tussen de president en hijzelf. Tillerson zou Trump vorige week een "verdomde debiel" hebben genoemd, maar daar wilde hij nu niet op terugkomen. "Dit zijn de destructieve spelletjes van Washington. Die vraag verdient zelfs geen antwoord", klonk het.

Tillerson wilde wel kwijt dat Trump een "zeer unieke president" is. "Ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat iedereen hem beschouwt als de meest unieke president in de moderne geschiedenis."

.@jaketapper: Did you call Trump a moron?



Rex Tillerson: “I’m not gonna deal with that petty stuff” #CNNSOTU https://t.co/kOTYS3As6c CNN(@ CNN) link