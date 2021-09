TikTokster beweert dat ze liftende verloofde van vermiste Gabby oppikte, hij is inmiddels zelf spoorloos

Miranda Baker beweert op TikTok dat zij en haar vriend eind augustus Brian Laundrie, de verloofde van de vermiste Gabby Petito (22), hebben opgepikt. Laundrie was toen op z’n eentje aan het liften en bood het koppel 200 dollar (170 euro) voor een rit van amper 16 kilometer, aldus Baker. Petito verdween tijdens een trip met Laundrie door de VS. Laundrie kwam alleen thuis zonder Petito, maar hij is intussen zelf ook spoorloos .

Brian Laundrie was in het Grand Teton National Park in Wyoming op 29 augustus, vier dagen nadat de familie van zijn verloofde, Gabby Petito, niets meer van haar had vernomen. Rond 17.30 uur zagen TikTokster Miranda Baker en haar partner Brian Laundrie liften. “Hij kwam naar ons toe en vroeg om een lift”, vertelt Baker op TikTok. “Hij moest naar Jackson en wij zouden die avond naar Jackson gaan. Dus zei ik: ‘Spring erin’, en hij kroop vanachter in mijn Jeep.” Ze voegt eraan toe: “Hij bood ons 200 dollar aan om hem een lift te geven van 16 kilometer. Dat was wel een beetje vreemd.”

In de auto vertelde Laundrie dat hij “verscheidene dagen zonder zijn verloofde” was gaan kamperen. Hij beweerde dat zijn verloofde, Gabrielle ‘Gabby’ Petito, “in hun bestelwagen aan het werken was aan hun socialemediapagina”. En toen zei Baker aan Laundrie dat ze meer specifiek naar Jackson Hole reden, in de buurt van Jackson zelf. Volgens Baker begon Laundrie te “flippen”. Hij wilde meteen uit de wagen en dat gebeurde ook. Hij werd afgezet bij Jackson Dam. Hij zou naar een volle parking wandelen om verder te liften, aldus Baker.

Laundrie zou ook gezegd hebben dat hij met Gabby kampeerde bij de rivier Snake, waar het niet mocht. “Hij zei dat hij dagenlang langs Snake River had gewandeld, maar als ik naar zijn rugzak keek, was die niet vol”, herinnert Baker zich in een van haar video’s. “Hij zei dat hij alleen een dekzeil had om op te slapen. Je zou denken dat als je dagenlang gaat kamperen, je eten en een tent nodig hebt, maar hij had niets van dat alles.”

Voordat Miranda Baker haar filmpjes op TikTok postte, verwittigde ze de politie en sprak ze ook met de FBI.

