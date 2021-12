TikTokkers verdienen grof geld door livestreams: “Je weet nooit of het minderjarigen zijn die ‘giften’”

social mediaOp TikTok een livestream houden in de hoop dat je volgers je geld geven aan de hand van een ‘gift’. Het is een trend die lijkt over te waaien uit de Verenigde Staten en Nederland. Maar of minderjarigen zich aan het verbod om te ‘giften’ houden, dat is niet zeker. Bovendien lijkt niet iedereen het zo nauw te nemen met de belastingsregels.

Wie een groot aantal volgers heeft op TikTok kan grof geld verdienen door Live te gaan. Tijdens de livestream kunnen volgers namelijk ‘gifts’ geven. Dat zijn symbooltjes zoals rozen of diamanten waarvoor je een som moet betalen aan TikTok. Daarvan gaat 20 procent naar de persoon die de livestream houdt, de rest gaat naar het platform.

10.000 euro op een week tijd

Jamilla Baidou is zo iemand. Op zeven dagen tijd verzamelde ze bijna 10.000 euro, vertelt ze aan VTM NIEUWS. Maar dat weerhoudt haar er niet van om kritisch te zijn over het ‘giften’: “Het jammere eraan is dat je nooit weet of het minderjarigen mensen zijn die “giften”. Daar zou iets aan gedaan moeten worden. Er zijn heel veel mensen die het om de verkeerde redenen doen. Dat is gewoon een feit.”

Je moet ook belastingen betalen op inkomsten die je zou maken via zo’n TikTok Live, bevestigt de fiscus aan VTM NIEUWS. Dat lijkt niet iedereen begrepen te hebben, want een Vlaamse TikTokker claimt dat “als dat geld in een vzw zit, de belastingdienst er niets aan kan doen”.

In een reactie aan VTM NIEUWS gaat TikTok niet specifiek in op de situatie en verwijst het naar de huisregels. “De veiligheid van onze gemeenschap is onze hoogste prioriteit”, laat het bedrijf weten.

Volledig scherm Illustratiefoto. © SOPA Images/LightRocket via Getty Images