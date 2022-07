TikTok test 18+-knop voor livestreams, maar “jongeren doen er alles aan om de richtlijnen te omzeilen”

TikTok vraagt straks dus aan creators om zelf aan te geven wanneer hun livestreams ongeschikt zijn voor minderjarigen. De 18+-optie laat echter niet toe dat livestreamers bijvoorbeeld naakt voor de camera gaan zitten. Ook als die knop geactiveerd is, moeten ze gewoon de communityrichtlijnen volgen.

Tracy Elizabeth, verantwoordelijk voor de veiligheid van minderjarigen bij de Amerikaanse afdeling van TikTok, liet in februari dit jaar al weten dat ze “van creators horen dat er een verlangen is om enkel een ouder publiek te kunnen bereiken”. “Ze maken misschien ongepaste grapjes, of geven saaie werktips die enkel voor volwassenen interessant zijn. Of misschien hebben ze het over erg moeilijke levenservaringen.”

“Lijkt me een goed idee”, aldus TikTok-journalist Jonas Lips over de nieuwe functie. “Kinderen zien op TikTok vaak dingen die niet voor hun ogen bestemd zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die op hun livestreams doen alsof ze seks hebben.” Child Focus waarschuwde eerder dit jaar al voor die ‘soft porn’ op TikTok.

‘Gifts’

Er bestaat ook het systeem van ‘gifts’ op het platform: “TikTokkers met een groot aantal volgers kunnen live gaan en tijdens die livestream ‘gifts’ of ‘cadeautjes’ vragen aan hun volgers. Dat zijn virtuele symbooltjes zoals cadeautjes of diamanten waarvoor je een som moet betalen aan TikTok. 20 procent van dat bedrag gaat naar de livestreamer, de rest is voor het platform”, vertelt Lips.

“Opvallend is dat het vaak minderjarigen zijn die in groten getale ‘giften’. Dat baart me zorgen. Welk geld gebruiken ze daarvoor? Zijn hun ouders op de hoogte? Meestal ‘giften’ die kinderen met het account van hun ouders en soms dus met hun bankkaart. Een leeftijdsgrens van 18+ lijkt me een vereiste.”

Richtlijnen omzeilen

Om een account op TikTok aan te maken, moet je 13 jaar of ouder zijn. Maar als jonge kinderen het account van hun ouders gebruiken of liegen over hun leeftijd, kunnen ze wel gewoon op het platform. En op die manier worden niet alle minderjarige gebruikers ook als minderjarig herkend door TikTok. “Jongeren doen er alles aan om die communityrichtlijnen te omzeilen. Dan heeft zo’n 18+-toggle geen zin”, volgens Lips.

