TikTok stelt limiet in van één uur per dag voor gebruikers onder 18

TikTok kondigde vandaag aan dat elke gebruiker onder de 18 binnenkort standaard een schermtijdlimiet van één uur per dag krijgt. Het is een van de meest drastische maatregelen binnen de sociale media om het eindeloos scrollen van tieners tegen te gaan, zo schrijft CNN.

Tienergebruikers van TikTok hebben wel de mogelijkheid om deze nieuwe standaardinstelling, die in de komende weken wordt ingevoerd, uit te schakelen. Maar de functiewijziging zou het digitale welzijn van jongere gebruikers kunnen verbeteren door hen te verplichten om zich af te melden voor dit strengere schermtijdlimiet.

Als de limiet van 60 minuten is bereikt, zullen gebruikers worden gevraagd om een wachtwoord in te voeren, waardoor ze een duidelijke beslissing moeten maken over de tijd die ze besteden aan het bekijken van video’s op de app. Voor accounts waarvan de gebruiker jonger is dan 13 jaar, moet een ouder of voogd een toegangscode instellen of invoeren om 30 minuten extra kijktijd toe te staan wanneer de oorspronkelijke limiet van 60 minuten is bereikt.

Er bestaan al enkele veiligheidsfuncties voor tieneraccounts op TikTok, zo worden accounts standaard op privé ingesteld voor gebruikers tussen 13 en 15 jaar en alleen gebruikers die 16 jaar of ouder zijn, kunnen berichten sturen naar andere gebruikers.

Bezorgdheid

Deze opmerkelijke stap komt er nadat TikTok en andere sociale mediaplatforms al jaren kritiek krijgen voor hun impact op jonge gebruikers, vooral van bezorgde ouders. TikTok staat daarnaast ook onder toenemende druk van Washington, die zijn ongerust over de veiligheid van zijn banden met China (via moederbedrijf Bytedance), waaronder een hernieuwde discussie over een mogelijk verbod van de app in de VS.

Cormac Keenan, TikTok’s verantwoordelijke voor vertrouwen en veiligheid, vertelt dat het bedrijf onderzoekers en deskundigen van het Digital Wellness Lab van het kinderziekenhuis in Boston heeft geraadpleegd bij het bepalen van de tijdslimieten voor tienergebruikers. “Hoewel er geen collectief goedgekeurd standpunt is over hoeveel schermtijd ‘te veel’ is, of zelfs de impact van schermtijd in het algemeen, erkennen we dat tieners meestal extra ondersteuning nodig hebben als ze de online wereld zelfstandig beginnen te verkennen”, schrijft Keenan in een blogpost.

Keenan voegt daaraan toe dat als een tiener besluit om de nieuwe standaardlimiet uit te schakelen en meer dan 100 minuten per dag op TikTok doorbrengt, hij zal worden gevraagd om een dagelijkse schermtijdlimiet voor zichzelf in te stellen. “In onze eerste maand van testen, verhoogde deze aanpak het gebruik van onze schermtijd management tools met 234%”, schrijft Keenan.

Updates

TikTok kondigde een aantal nieuwe functies aan voor alle gebruikers, waaronder de mogelijkheid om aangepaste schermtijdlimieten in te stellen voor elke dag van de week en de mogelijkheid voor gebruikers om een schema in te stellen om meldingen te dempen. Het bedrijf lanceert ook een slaapherinnering om mensen te helpen herinneren aan wanneer ze ‘s nachts offline willen zijn. Voor de slaapfunctie kunnen gebruikers een tijd instellen en als het zover is, verschijnt er een pop-up die de gebruiker vertelt dat het tijd is om uit te loggen.

Keenan kondigde ook enkele updates aan voor de Family Pairing-functie van de app, hiermee kan een ouder hun TikTok-account koppelen aan dat van hun tiener om o.a. controles in te stellen. Ouders zullen video’s kunnen filteren met woorden of hashtags die ze niet willen zien in de feed van hun tiener, een aangepaste dagelijkse schermtijdlimiet instellen voor hun tiener, en een aangepast schema instellen om TikTok-meldingen te dempen die naar hun tiener worden gestuurd.

Andere platforms zoals Instagram en Snapchat hebben op vergelijkbare wijze extra ouderlijk toezicht en functies ingesteld die tieners aanmoedigen om grenzen te stellen.

