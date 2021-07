TikTok laat video's van drie minuten toe en verwijdert meer dan 7 miljoen accounts van minderjarigen

Celebrities Amber Heard, ex van Johnny Depp, uit het niets mama geworden van haar eerste kindje

9:37 Fans van Amber Heard kwamen wellicht even uit de lucht gevallen toen ze de meest recente Instagramfoto van de 35-jarige actrice zagen. Heard is namelijk, vijf jaar na haar breuk met Johnny Depp (58), mama geworden van haar eerste kindje. De actrice was wel niet zelf in verwachting, want het meisje kwam via een draagmoeder op de wereld.