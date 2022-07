Tijgerpopulatie stijgt van 121 tot 355 in Nepal

iPhone voorlopig immuun voor afzwakken­de economie: Apple overtreft verwachtin­gen in tweede kwartaal

Apple is er in geslaagd het afgelopen kwartaal beter te scoren op vlak van inkomsten en verkoop dan wat Wall Street had verwacht. Dat ondanks chiptekorten en hoge inflatie. De vraag naar iPhones blijft onverminderd. Onder de streep hield Apple minder winst over.

28 juli