Tijd voor een nieuwe auto? 5 vragen en antwoorden om de juiste wagen voor je levensstijl te kiezen

Ben je op zoek naar een nieuwe auto? Het juiste exemplaar vinden voor jouw profiel is misschien minder gemakkelijker dan gedacht. Autojournalist Robin Van den Bogaert geeft je enkele concrete tips om door het autobos de bomen te zien.

Kun je beter kopen of leasen?

Robin: “Wanneer je niet helemaal zeker bent wat de verstandigste investering is in de huidige overgangsfase tussen verbrandings- en elektromotoren, dan kan leasing een goede optie zijn. Zo verschuif je het risico van de onzekere restwaarde naar de leasingmaatschappij. Later kun je nog altijd een eigen wagen aankopen. Private lease vormt een interessant alternatief voor particulieren. Hou wel rekening met de contractueel bepaalde kilometeraantallen.”

Wat is fiscaal het voordeligst: hybride of elektrisch?

“Dit aspect is vooral belangrijk als je een bedrijfswagen kiest. De facto is de keuze dan vaak beperkt tot de plug-inhybride en elektrische wagens die 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je nog een plug-inhybride, dan moet je er snel bij zijn en die bestellen vóór 1 juli 2023. Daarna komen alle nieuwe bedrijfswagens die nog CO2 uitstoten – dus ook de plug-inhybrides – terecht in een nieuwe en veel minder gunstige fiscaliteit”, waarschuwt Robin. “De datum van de bestelbon geldt als deadline. De komende maanden zullen dus nog veel plug-inhybrides verkocht worden.”

Zijn de leveringstijden nog altijd zo lang?

De pandemie veroorzaakte grote tekorten in de autosector en daarbuiten. Vooral halfgeleiders waren moeilijk te vinden, waardoor de leveringstermijnen de afgelopen twee jaar sterk gestegen zijn. “De situatie is nog niet zoals voor corona, maar begint stilaan te verbeteren”, geeft Robin aan. “Bij specifieke, populaire modellen moet je nog altijd geduld hebben. Ook de transportsector kan momenteel moeilijk volgen. De verwachting is dat de leveringstermijnen tegen eind 2023 zullen verbeteren. De beste tip: wacht niet tot je huidige auto de geest geeft en bestel je nieuwe auto ruim op voorhand. Het Salon, van 14 tot en met 22 januari, is bijvoorbeeld het ideale moment.”

Welke nieuwe modellen zijn vooral interessant?

“Te veel om allemaal op te sommen. (lacht) Er zijn wel een paar uitschieters. Zo toont Volkswagen het elektrische busje ID. Buzz. De BYD Atto 3, een compacte elektrische SUV uit China, krijgt erg positieve recensies in de pers. Voor wie op zoek is naar een elektrische break, bijvoorbeeld als bedrijfswagen, is de Opel Astra Electric een interessante nieuwkomer. Een van de origineelste auto’s van het moment is ongetwijfeld de Hyundai IONIQ 6, een zeer gestroomlijnde elektrische berline”, vertelt Robin.

Welke motor kies je het best?

Stap je over op een elektrische wagen? Kies je voor een hybride als tussenstap? Of blijft een klassieke verbrandingsmotor op diesel of benzine de beste optie? “Een kwestie waar veel consumenten vandaag mee worstelen”, zegt Robin. “Om het antwoord te vinden, moet je je rijprofiel analyseren. Vraag jezelf eerst af hoeveel kilometers je rijdt. Minder dan 200 km per dag? Dan is een elektrische wagen mogelijk interessant, op voorwaarde dat je die gemakkelijk kunt opladen én het nodige budget hebt. Een elektrische auto kost toch al snel 15.000 euro meer dan een vergelijkbaar model met benzinemotor, al mag je uiteraard niet alleen naar de aankoopprijs kijken.”

“Diesel is nog interessant als je echt veel kilometers doet – pakweg 40.000 km per jaar – of grote lasten wilt trekken. De benzinemotor is al enkele jaren aan een revival bezig”, stelt Robin vast. “Bij particulieren doen ook de zelfopladende hybrides het heel goed, omdat die het verbruik verminderen en niet veel duurder zijn dan een klassieke benzine. Ze zijn budgetvriendelijker dan de volledig elektrische modellen.”

Robin wijst nog op een belangrijk punt om rekening mee te houden. “Bedenk vooraf hoe lang je je nieuwe wagen wilt gebruiken. De lage-emissiezones zullen dieselwagens en daarna ook benzinewagens op termijn niet meer toelaten en dat kan een hinderpaal zijn.”

Tip: op het Salon vinden infosessies plaats in de ‘forum dome’ in Paleis 9, onder meer over hoe je de beste aandrijfvorm vindt.

