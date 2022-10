Tientallen volgeladen LNG-tankers liggen voor Spaanse kust maar raken hun lading niet kwijt

Door de Europese sancties tegen Rusland, vanwege de oorlog in Oekraïne, hebben de Russen de voorbije maanden de gaskraan naar Europa steeds verder dichtgedraaid. Daarom moest Europa op zoek naar andere leveranciers. Om de voorraden voor de winter maximaal aan te vullen, werd massaal beroep gedaan op de invoer van LNG, via schepen over zee. LNG is aardgas dat vloeibaar is gemaakt door het extreem af te koelen, bij temperaturen van circa -162 °C.