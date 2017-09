Tientallen verstuikte enkels, maar het was plezant

SPRINGKASTELENFESTIVAL VOOR VOLWASSENEN LOKT MEER VOLK DAN VERWACHT

SANDER VAN DEN BROECKE

04u00

1

Florian Van Eenoo photonews

Meer dan 5.000 volwassenen hebben zaterdag in Sint-Niklaas een hele namiddag en avond staan jumpen in springkastelen. Ook de EHBO-tent had het goed te doen: 120 bezoekers, vooral met verstuikte enkels. Kinderactiviteiten voor grote mensen - van kleurboeken over onesies tot optredens van K3 - zijn stilaan een markt aan het worden.