Tieners plunderen tientallen bankrekeningen leeg met app Ralph Van Wolffelaar

18u05

Bron: AD.nl 0 thinkstock - rv Twee tieners uit het Nederlandse Oosterhout (Noord-Brabant) zijn gisteren aangehouden op verdenking van het leegroven van een aantal bankrekeningen. Ze misbruikten daarbij de Tikkie-app, een in Nederland populaire app waarmee je met vrienden of familie onderling kleine bedragen kunt overmaken.

Slachtoffers die op de zoekertjessite Marktplaats een advertentie zagen met een mobiel telefoonnummer erbij, namen via WhatsApp contact op met de verkoper. Om vertrouwen te winnen werd voorgesteld om met de Tikkie-app een betaling van 1 cent te doen. De verdachten hadden een phishingwebsite die identiek was aan de website van Tikkie, waar de potentiële kopers naartoe werden geleid.

Foutmelding

Vervolgens kreeg de koper tijdens de pogingen om in te loggen en de cent over te maken een aantal malen een foutmelding. Gedurende de inlogpogingen kregen de verdachten met de gephishte inloggegevens van het slachtoffer toegang tot diens bankrekening, die ze in korte tijd leegroofden.





Drugs klaar voor verzending

In de woning van een van de Oosterhoutse verdachten - die beiden zijn geboren in 1999 - werd ook een flinke hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen die klaarstond voor verzending naar het buitenland. De verdovende middelen werden door de politie in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek bleek deze verdachte ook betrokken te zijn bij andere internetoplichtingen. Bij het Nederlandse Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) werden diverse aangiftes gedaan waarbij hij betrokken lijkt te zijn. Beide verdachten worden na verhoor overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Breda.