Tienduizenden kinderen moeten dringend uit Syrië gerepatrieerd worden

Sinds de val van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in 2019 worden tienduizenden mensen vastgehouden in het vluchtelingenkamp Al-Hol. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die min of meer verbonden zijn met IS maar ook om duizenden anderen die er gestrand zijn nadat ze gevlucht waren voor het conflict in Syrië”, aldus Amnesty op basis van getuigenverklaringen.