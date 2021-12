Tien vermisten na gasexplosie op Sicilië: “Het lijkt Beiroet wel”

Showbizz Frances Lefebure over grote liefde Boris: “Ik ben nog nooit van iets zo zeker geweest”

Deze ochtend was Frances Lefebure (33) te gast in ‘Speeltijd' bij Ann Van Elsen (41) op Joe. Ze vertelde er openhartig over haar man, Boris Van Severen (32), over het onderscheid tussen presentatrice en actrice en over het overlijden van haar mama. “Net doordat er letterlijk iemand ging weggaan, ben ik sneller zelfstandig geworden.”

