Thursday Night Live: persoonlijke aanpak maakt indruk DPG Media

23 augustus 2019

08u00 0 Een papieren uitnodiging? ‘Laat het ons wat verrassender aanpakken’, zo dachten ze bij DPG Media Advertising, ‘we willen de troeven van onze 35 merken van bij het eerste contact in de verf zetten.’

Dus werd er een digital first-campagne ontwikkeld met crossmediale uitlopers. Klinkt als een exotische bloem voor wie nog nooit bullshitbingo speelde. Maar voor het publiek van Thursday Night Live werkte de aanpak, want zij zijn vertrouwd met de versnipperde aandacht van consumenten en de veelheid aan touchpoints die je nodig hebt om mensen te bereiken.

Cool dat je wordt opgebeld door Nathalie Meskens. Origineel & hoge funfactor! Joris Van Aken - Channel & Media experts Lead Telenet

Concreet werden verschillende kanalen van DPG Media gecombineerd om de gasten persoonlijk te verwelkomen. Tijl Sacré, Creative & Communication Director Advertising geeft uitleg: “Het startpunt was een mail, daarna volgde een telefoontje van Nathalie Meskens en een getargete bannercampagne op HLN.be, demorgen.be, humo.be en 7sur7.be. Met die gegevens werd het onthaal persoonlijk gemaakt. We kregen veel leuke reacties van klanten, maar cijfers vertellen nog altijd meer: onze bannercampagne had een CTR van 22% voor desktop en 23% voor mobile. Cijfers die adverteerders vooral mogen onthouden voor hun eigen merk. (lacht)”

Wel goed gevonden die banners die je overal volgen op de verschillende merken! Heel benieuwd naar wat er nog zal volgen. Mireille Vanderhallen - Marketing Manager bij Brantano