#thuisblijvertjes Gesponsorde inhoud Thuiswerken met kinderen? Houd ze zoet met verhaaltjes dankzij dit slimme initiatief van bol.com Aangeboden door Bol.com

20 maart 2020

10u00 0

Miljoenen schoolgaande kinderen zitten opeens een paar weken thuis. Thuis, waar hun ouders ook aan het werk zijn. Om ervoor te zorgen dat je kinderen de komende weken genoeg afleiding hebben (en jij genoeg rust), komt bol.com met een mooi initiatief: voorleesvideo’s en e-books voor de #thuisblijvertjes.

‘Hoe overleef ik mijn ouders? (en zij mij!)’. Veel kinderen zullen dat populaire boek van Francine Oomen graag lezen nu ze met hun ouders veroordeeld zijn tot verplichte kluizenaarstijd. Het is een van de titels die bol.com vanaf nu voor 1 cent per stuk beschikbaar stelt in een online boekenclub voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Naast populaire e-boeken als de ‘Hoe overleef ik’-reeks, ‘Superjuffie’ en ‘Meester Paardenpoep’ zal de online winkel de e-kiosk wekelijks aanvullen met nieuwe luister- en e-boeken. Heel wat gerenommeerde uitgeverijen van kinderboeken werken mee aan het initiatief, denk aan Querido, Lannoo, Overamstel en Unieboek | Het Spectrum.

Bye bye, verveling

Naast een leuk tijdverdrijf is regelmatig lezen belangrijk om de woordenschat en leesvaardigheid van je kids op peil te houden in deze klaslokaalloze periode. Veel scholen adviseren ouders dan ook momenteel om hun kinderen elke dag een half uur te laten lezen. Tamara Vlootman, woordvoerder van bol.com: “Gezondheid is op dit moment ieders prioriteit. We zien wel dat het noodgedwongen samen thuiszitten best ingewikkeld is voor veel gezinnen. Door een grote hoeveelheid e-books beschikbaar te stellen, helpen we graag mee de verveling een beetje te bestrijden.”

Mama hoeft niet voor te lezen

Voor kinderen die de voorleesstemmen van hun eigen ouders zo’n beetje beu zijn, heeft bol.com influencers weten te strikken die elke dag vanuit hun woonkamer een kort verhaal zullen voorlezen. En ook aan de juiste timing is gedacht. De komende weken komt er elke thuiswerkdag ’s ochtends om 9 uur, wanneer papa’s en mama’s hun laptop openklappen of een videomeeting hebben, een nieuw voorgelezen verhaal online. De titels worden voortdurend aangevuld. Hoe lang de boekenclub openblijft, is op dit moment nog niet bekend, zegt Tamara Vlootman. ‘Als het aan ons ligt, gaan we door tot de scholen weer opengaan.’

De e-books, luisterboeken en voorleesfilmpjes voor #thuisblijvertjes zijn te vinden via bol.com. Zorg voor jezelf, denk aan een ander en blijf vooral binnen. Samen maken we er - binnen - het beste van. #blijfinuwkot #samensterkertegencorona