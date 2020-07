Theo Francken (N-VA) en tientallen anderen ondertekenen manifest tegen ‘afrekencultuur’ Bonne Kerstens

16 juli 2020

15u44

Bron: AD.nl 0 In een Manifest voor het Vrije Woord keren zo’n 90 Nederlandse en Vlaamse academici, opiniemakers en politici zich tegen de ‘afrekencultuur’. Het vrije woord staat onder druk door het intimiderende optreden van radicale activisten, waarschuwen de initiatiefnemers. Onder anderen N-VA-Kamerlid Theo Franken heeft het manifest ondertekend.

“We moeten de vrijheid van meningsuiting niet laten kapen door een kleine groep intoleranten”, zeggen de initiatiefnemers in De Telegraaf. Het manifest is geschreven door de Nederlandse Raisa Blommestijn (26), onderzoekster en docent aan de Universiteit Leiden, en collega-promovendus Bart Collard. De maatschappelijke ‘verdeeldheid’ die actiegroepen als Black Lives Matter zouden zaaien, schreeuwt om een reactie, vinden de initiatiefnemers.

Tegenbeweging

Blommestijn: “De urgentie is te groot: wij moeten nu een tegenbeweging starten.” Het manifest is bewust vrij abstract gehouden ‘omdat we iedereen willen bereiken: van links tot rechts’. Blommestijn: “We treden ook niet op als collectief. Ieder ondertekent op persoonlijke titel.”



Onder meer Theo Francken, N-VA-Kamerlid en burgemeester van Lubbeek, heeft het manifest ondertekend. Ook de Vlaamse oud-voorzitter van Amnesty International Willy Laes zette zijn krabbel.

“Radicale groepen willen anderen die niet de juiste mening voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen”, staat in de brief. En: “Het debat dient over elk onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waarmee u het ten diepste oneens bent, of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.”

Die maatschappelijke discussie wordt - volgens de opstellers van het manifest - nu te nadrukkelijk bepaald door de agenda’s van radicale activisten.

Internationale brief

Zo’n 150 schrijvers en academici onder wie Harry Potter-auteur J.K. Rowling en schrijver en essayist Salman Rushdie keerden zich begin juli ook al in een open brief tegen wat zij zien als een afnemende tolerantie binnen het publieke debat. De breed gevoelde behoefte om af te rekenen met sociale ongelijkheid en rassenongelijkheid, dreigt volgens de ondertekenaars uit te lopen in een cultuur waarbinnen voldoen aan de norm belangrijker is dan een vrije uitwisseling van meningen en ideeën.

De ondertekenaars van de open brief vinden dat de cultuur van het ‘afrekenen’ zorgt voor minder tolerantie van standpunten die afwijken ten opzichte van ‘ideologische conformiteit’, ofwel de norm. “De vrije uitwisseling van informatie en ideeën, het levensbloed van de liberale samenleving, wordt elke dag steeds meer afgeknepen”, aldus de ondertekenaars, onder wie ook de Amerikaanse academicus Noam Chomsky en de Russische schaakgrootmeester Garri Kasparov.