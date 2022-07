Thalys zet reis naar Parijs verder na meer dan vier uur lang te hebben stilgestaan voor Franse grens

De passagiers hadden normaal gezien om 16:38 uur moeten aankomen in Parijs, maar stonden meer dan vier uur lang stil ter hoogte van Doornik, vlak voor de Franse grens. “We hebben een flesje water van 33 centiliter gekregen, maar dat is nu helemaal op. De bar is nu ook gesloten, want er is niks meer”, klonk het. “Voorlopig blijft iedereen nog vrij rustig, maar voor de kinderen aan boord wordt het stilaan moeilijk”, aldus Ine na enkele uren wachten.