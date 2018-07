Textielfabriek wordt zorgdorp VEERTIG WOONEENHEDEN OP SITE VANHASSELS KATRIJN DE BLESER

19 juli 2018

02u43 0 Op de voormalige fabriekssite Vanhassels wordt een complex opgetrokken met veertig woningen voor mensen met psychiatrische problemen, en mensen met een beperking. Buurtbewoners waren even ongerust over het aantal parkeerplaatsen, maar die zullen verdubbeld worden.

De site tussen de Van Hesedreef en de Burgemeester Van Ackerwijk ligt er al jaren verloederd bij. Vroeger was Vanhassels er gevestigd, een textielfabriek waar heel wat Zelenaars werkzaam waren. En wie er niet werkte, had wel een familielid dat er aan de slag was. Maar toen de deuren sloten, bleef alles er gewoon staan. En daar moet binnenkort verandering in komen.





"Vzw De Heide maakt hier tegen 2021 werk van de uitbouw van een zorgdorp", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Het gaat om veertig flats voor mensen met psychiatrische problemen en voor mensen met een beperking. Ze kunnen er zelfstandig wonen, er worden gemeenschappelijke ruimtes voorzien en er zal iemand aanwezig zijn die instaat voor de verzorging van de bewoners. Samen met vzw De Heide hebben we de intentie om er ook een groene omgeving van te maken. Dat zal ook voor de bewoners van de BVA-wijk een meerwaarde zijn. Zo plannen we een wegel voor fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling dat zwakke weggebruikers in de toekomst vanuit de BVA-wijk via de Weverijstraat naar de Kouter kunnen."





Extra parkeerplaatsen

Tijdens een vergadering uitten buurtbewoners vooral hun bezorgdheid over het aantal parkeerplaatsen. In de plannen zijn er twintig voorzien voor de veertig flats. "Een terechte bezorgdheid", zegt Poppe. "We zijn met vzw De Heide dan ook overeengekomen dat er dubbel zoveel parkeerplaatsen moeten komen."





Voorts zijn de buurtbewoners tevreden met de nieuwe invulling van de site. In het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is de oude fabriekssite ingekleurd als bedrijvenzone. "Maar een bedrijvenzone in het centrum is niet echt logisch", klinkt het in de buurt. "We vreesden dan ook dat een nieuw bedrijf zich op de site zou vestigen."





"Woningen konden we er niet neerpoten, want dat zou in strijd zijn met het RUP", pikt Poppe in. "Maar gemeenschapsvoorzieningen, zoals een zorgcentrum, mogen wel in het kader van een brownfieldconvenant." Met het afsluiten van zo'n convenant geeft de Vlaamse overheid ontwikkelaars van vervuilde of verloederde bedrijfssites enkele faciliteiten. Op die manier wordt het herontwikkelen van vervuilde terreinen gestimuleerd. "Niet enkel wij als gemeentebestuur, maar ook de familie Vanhassels is opgetogen met dit project", geeft Poppe nog mee.





Eerst zal nu de grond gesaneerd worden, en de gebouwen gesloopt. Daarna start vzw De Heide met de bouw van het nieuwe zorgdorp in hartje Zele.