Test Aankoop ontving al honderdtal meldingen over coronamisbruik Belga

07 april 2020

11u20 4 Test Aankoop heeft al meer dan honderd meldingen gekregen op zijn platform tegen coronamisbruik. Meestal gaat het om plotse prijsstijgingen.

Test Aankoop lanceerde zijn meldpunt een week geleden. Consumenten kunnen er melding maken van bedrijven, die bijvoorbeeld namaakmedicijnen of onnodige voedingssupplementen verkopen of exuberant hoge prijzen of leveringskosten aanrekenen. Zo’n honderd meldingen waren het waard om door experts te laten bekijken, aldus de consumentenorganisatie.

“Het is geen verrassing dat de grote meerderheid hiervan te maken heeft met de prijsverhogingen voor beschermingsmateriaal (maskers en hydroalcoholische gel), voedingswaren en levensmiddelen”, luidt het.

Test Aankoop noteerde ook een vijftiental meldingen met betrekking tot leveringskosten en uitgestelde leveringen.

Misleidende beweringen

De organisatie spoort ook fake news en fraude op. Ze stelde onder meer vast dat sommige webshops doen uitschijnen dat cannabisolie (CBD-olie) kan helpen tegen het coronavirus. Er zijn echter geen bewijzen daarvan, waarschuwt Test Aankoop. Ook over Chinese kruiden worden zo'n dingen beweerd.

Test Aankoop verwittigde de overheid van de misleidende beweringen. Ook Facebook werd verwittigd, want de consumentenorganisatie stelde vast dat verkopers de twijfelachtige producten voor een groot stuk via sociale media aan de man brengen.