Tesla wil elektriciteit aan huishoudens verkopen

Tesla gaat flink omhoog op Wall Street na miljoenste geprodu­ceer­de wagen in Shanghai

Autofabrikant Tesla is maandag als grote winnaar uit de bus gekomen op Wall Street. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat er in de fabriek in Shanghai al meer dan één miljoen elektrische auto's van de band gerold zijn. Verder ging de aandacht op de aandelenmarkt in New York vooral naar olieproducenten die onderuitgingen na een stevige daling van de olieprijzen.

16 augustus