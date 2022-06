Tesla plant aandelen in drieën splitsen om ze aantrekkelijker te maken voor meer beleggers

LIVE. Pro-Russische separatis­ten zeggen dat chemiefa­briek in Sjevjerodo­netsk omsingeld is - “Cholera en dysenterie in Marioepol”

De chemiefabriek Azot in de zwaar bevochten stad Sjevjerodonetsk in het oosten van Oekraïne is volgens pro-Russische separatisten volledig omsingeld. President Volodymyr Zelensky zei eerder al dat de Russen de bovenhand hebben in de stad, maar meende toen nog dat de Oekraïners voorlopig standhielden. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

0:42