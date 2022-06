Tesla gaat 3 tot 3,5 procent van banen schrappen

Tesla heeft te snel bediendejobs gecreëerd, zei Musk tijdens een interview op het Qatar Economic Forum. De miljardair herhaalde dat hij rekening houdt met een recessie in de Verenigde Staten in de nabije toekomst.

Een ander onderwerp in het video-interview betrof de politieke overtuiging van Musk. Die had onlangs immers aangekondigd dat hij in de VS voor de Republikeinen zou stemmen, omdat de Democraten van president Joe Biden volgens hem "een partij van verdeeldheid en haat" geworden zijn.