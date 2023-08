TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Oekraïne heeft Bachmoet bijna omsingeld: “Russen zitten nu gevangen in de stad”

Gisteren was er ook al een Russische aanval op het strategische Zaporizja. Daarbij vielen toen in een woonwijk twee doden en zeven gewonden. Zelensky betreurde in zijn bericht op Telegram het feit dat "de stad dagelijks wordt blootgesteld aan Russische bombardementen".

"Er brak brand uit in een burgergebouw nadat de bezetters het met een raket hadden geraakt. Op dit moment betreuren we de dood van één persoon", zei Zelensky op Telegram. Hij postte ook een video waarop een brandende auto te zien is in de buurt van het Reikartz hotel in Zaporizja.

Bij een Russische aanval op een woongebouw in de stad Zaporizja , in het zuiden van Oekraïne, is donderdag minstens één persoon om het leven gekomen . Dat meldt Oekraïens president Volodymyr Zelensky.

Het Oekraïense leger verloor juist terrein ten noorden van Bachmoet . Vandaag evacueerden Oekraïense autoriteiten 37 dorpen in de regio Koepjansk, vanwege een Russische opmars in het gebied. Zo’n twaalfduizend mensen zouden hierdoor het gebied moeten verlaten. Maljar noemt de situatie in het gebied ‘een nachtmerrie’.

Nu zegt Maljar dat veel Russische troepen zijn weggetrokken, waardoor de oostkant van de stad minder goed verdedigd kon worden. De goed ingelichte denktank Institute for the Study of War, ziet ook bewijzen dat Oekraïeners terrein hebben gewonnen rond de stad. " De Russen voeren nu aanvallen op andere plekken uit om onze opmars rond Bachmoet te vertragen ", stelt Maljar.

"Oekraïense troepen hebben bijna alle strategische plekken rond de stad Bachmoet veroverd" , dat zegt de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar tegen de Britse krant The Guardian. "We hebben de Russen bijna omsingeld. Ze zitten nu gevangen in de stad".

Zelf woont Leviev momenteel in de Verenigde Staten, waar hij een vervolging in zijn thuisland ontloopt. Hij werd eerder aangeklaagd vanwege het verspreiden van "valse informatie" over het Russische leger.

Een organisatie die het etiket "onwenselijk" krijgt en haar leden, kunnen in Rusland vervolgd worden . CIT-oprichter Ruslan Leviev bevestigde dat al zijn medewerkers zich in het buitenland bevinden. Zij zijn dus "min of meer veilig". Toch brengt het verbod "ernstige risico's" met zich mee voor enkele vrijwilligers die nog in Rusland zijn.

Het Russische leger van zijn kant stelde donderdag het "zijn posities had verbeterd" in de regio.

"Gezien de moeilijke veiligheidssituatie en het stijgende aantal bombardementen (...), is het beter om naar een veiligere plaats te evacueren", aldus de autoriteiten van de stad, die voor de oorlog zo'n 25.000 inwoners telde en in september nog op de Russen werd heroverd, op de berichtendienst Telegram.

De autoriteiten van de Oekraïense stad Koepjansk, in het noordoosten van het land, hebben donderdag alle inwoners de raad gegeven om te evacueren nu het Russische leger steeds verder oprukt in de richting van de stad.

"De invasie van Oekraïne door Rusland is barbaars en ik kant me daar categoriek tegen", aldus Arkady Volozj in een persbericht, dat aan het Franse nieuwsagentschap AFP is gegeven. "Ik ben geschokt door het lot van de inwoners van Oekraïne, van wie velen vrienden en ouders zijn, van wie de huizen alle dagen worden gebombardeerd. Ik ben tegen de oorlog" , klinkt het nog.

Een medeoprichter van de internetgigant Yandex, ook gekend als "het Russische Google", heeft zich donderdag uitgesproken tegen het Russische offensief in Oekraïne. Zo'n tegenkanting is eerder zeldzaam onder Russische zakenmannen, vanwege de repressie door de staat.

Poetin overweegt om naar G20 te gaan: "Hij riskeert openlijk vernederd te worden"

De Russische president Vladimir Poetin overweegt om in september naar de G20 in de Indische hoofdstad New Delhi te gaan. Dat heeft een bron binnen het Kremlin onthuld aan de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Het zou de allereerste persoonlijke ontmoeting zijn tussen Poetin en westerse wereldleiders sinds de start van de oorlog in Oekraïne.

De Groep van 20 bestaat uit negentien landen en de Europese Unie. Samen zijn ze goed voor ongeveer 80 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, 75 procent van de wereldhandel en 60 procent van de wereldbevolking.

Poetin staat volgend jaar voor presidentsverkiezingen en hoewel hij die volgens zijn woordvoerder Dmitri Peskov zal winnen met meer dan 90 procent van de stemmen, zou hij op de G20 wat meer in de gratie willen komen van enkele landen die zich niet overtuigd in het westerse kamp ophouden, zoals India en Saoedi-Arabië.

Volgens verschillende experts zou Poetin echter lastige vragen kunnen krijgen in het openbaar, iets wat hij op het thuisfront en in landen die hem goed gezind zijn, zoals Wit-Rusland, niet gewoon is. Dat gebeurde al een keer in 2014, na de annexatie van de Krim door Rusland. Wereldleiders gingen toen in een boog om hem heen. "Hij riskeert ook nu openlijk vernederd te worden", aldus NBC New.

Volgens voormalig Russisch viceminister voor Buitenlandse Zaken Andrei Fedorov zal het ervan afhangen hoe hij nu door andere leiders behandeld zal worden. "Sommigen, zoals de Amerikaanse president Joe Biden, hebben al beslist dat ze hem zullen negeren en niet met hem op de foto zullen gaan."

De Russische president verscheen als sinds de coronapandemie begon in 2020 steeds minder op internationale evenementen. Toen nam hij wel nog online deel aan de G20. Vorig jaar gaf hij echter verstek op de G20 in Bali, waar wereldleiders hem veroordeelden voor zijn invasie van Oekraïne.