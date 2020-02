Terug naar school/werk in tijden van corona: stel hier al uw vragen. Belangrijkste vragen beantwoord in speciale VTM NIEUWS-uitzending Redactie

28 februari 2020

16u06 2 Onze experten hebben de voorbije dagen al tientallen vragen beantwoord over het coronavirus. Uiteraard de belangrijkste , maar ook veel heel specifieke vragen . Maar nu de krokusvakantie op haar einde loopt en uw kroost maandag terug naar school moet, zit u misschien nog met veel prangende vragen.

Stel al uw vragen over het coronavirus in het formulier hieronder. De belangrijkste vragen worden zondagavond beantwoord in een speciale VTM NIEUWS-uitzending na ‘Blind Getrouwd’, omstreeks 21u.

