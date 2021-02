Terug naar normaal: dit kunnen we verwachten voor festivals, reizen en sport

TV GAIA niet te spreken over foie gras in ‘Thuis’, VRT relati­veert: “Dit is ook gewoon de realiteit”

13:12 Dierenrechtenorganisatie GAIA is boos omdat in de populaire Eén-serie ‘Thuis’ gisterenavond foie gras werd gepromoot. “Thuis draagt, onder meer door zijn hoge kijkcijfers, een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vindt directeur Ann De Greef. “Dat de makers foie gras, een product geproduceerd op basis van dierenmishandeling, promoten, is dan ook een echte schande.” Hans Roggen van de VRT relativeert: “Wij schrijven de scenario’s in functie van de identiteit van de personages.”