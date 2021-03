Terroristenjager die Salah Abdeslam oppakte onthult identiteit in Telefacts NU

Nu hij zijn identiteit onthuld heeft, kan Lio openlijk praten over wantoestanden bij het SIE. Zo zijn de gebouwen waarin ze moesten trainen en overnachten in erbarmelijke staat, regende het binnen en is er geen drinkbaar kraantjeswater, zegt hij. “Vaak moesten we overnachten in de kazerne, maar die is daar absoluut niet op voorzien. We moesten letterlijk in de gang slapen. Bepaalde gebouwen zijn gesloten omdat er teveel dode duiven lagen en duivenpoep. Kraantjeswater mag je niet drinken omdat er dertien keer te veel lood in het water zit. Echt schrijnende toestanden. De beveiliging was ook zo lek als een zeef.”