Terroristen 22/3 kochten springstof in Brusselse doe-het-zelfzaak redactie

06u05

Bron: Het Nieuwsblad 3 Kos Osama Krayem is de tweede metroterrorist die verdacht wordt van de aanslag in Maalbeek. Hij blies zichzelf niet op, kamikaze Khalid El Bakraoui deed dat wel. Het gerecht heeft de uitbater van een doe-het-zelfzaak in Brussel opgepakt bij wie de terroristen van 22 maart grondstoffen gekocht hebben voor hun bommen. Brahim T. heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Zijn klant was Osama Krayem, de man die zich op het laatste moment niet opblies in het metrostation Maalbeek. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De springstof TATP die de terroristen van 22/3 gebruikten, wordt vervaardigd met alledaagse producten zoals aceton, die vrij verkrijgbaar zijn. De speurders hebben nu ontdekt dat de terroristen die TATP-houdende producten in Midi Brico, een doe-het-zelfzaak in de buurt van het Brusselse Zuidstation kochten.

Auto

Op de beelden van bewakingscamera's is te zien hoe dezelfde auto in de buurt van de doe-het-zelfzaak en aan het appartement in Schaarbeek waar de bommen vervaardigd werden, opdook. Uit analyse van het telefoonverkeer van de verdachten bleek ook nog eens dat de reisweg van de auto perfect overeenstemde met de verplaatsing van de gsm-toestellen van verdachten van 22/3.

Reistassen

De uitbater van de Midi Brico, Ali T., werd in 2013 al veroordeeld voor het rekruteren van kandidaten voor de jihad. Gisteren werd hij na verhoor weer vrijgelaten, zijn broer Brahim werd echter wel aangehouden. Hij legde ook gedeeltelijke bekentenissen af, maar wilde niet zeggen aan wie de spullen verkocht zijn.

Toch meent de politie te weten dat het gaat om Osama Krayem, de man die zich op het laatste moment niet opblies in het metrostation Maalbeek. Krayem, de terrorist van Zweedse afkomst, kocht ook in het winkelcentrum City 2 de reistassen waarin de bommen verstopt zaten.