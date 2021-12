Teleurstelling nadat ook zwembaden en binnenspeeltuinen sluiten

Biden van plan zich kandidaat te stellen voor tweede termijn: “Verkie­zings­strijd met Trump zou mogelijk­heid zelfs vergroten”

“Ja, ik ben van plan om me opnieuw presidentskandidaat te stellen in 2024". Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden woensdag in een exclusief interview met de zender ABC News. In het geval dat ook Bidens voorganger Donald Trump de verkiezingsstrijd nog eens zou aangaan, is de mogelijkheid om te streven naar een herverkiezing volgens de president “nog groter”.

12:38