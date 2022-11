Telecomprovider edpnet zit in slechte papieren en heeft “aanzienlijke schulden” bij Proximus

TV RECENSIE. ‘Save Our Squad’: “David Beckham zijn en toch geen charisma hebben om een programma te dragen? Het kan”

In ‘Save Our Squad’ daalt voetbalgod David Beckham (47) neder op een team terneergeslagen jonge voetballertjes om hen van de bodem naar de top van hun klassement te loodsen. De ex-Manchester United-messias probeert daarmee het soort underdog-televisie te maken waarmee Apple TV+s ‘Ted Lasso’ een Emmy-grootheid is geworden. Maar of deze Disney+-reeks genoeg authentieke momenten heeft om uw huiskamer te verwarmen? Of u gewoon moet doen zoals Becks z’n hele carrière deed en netjes moet passen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

9 november