Tekeningen van bokslegende Muhammad Ali geveild voor honderdduizenden dollars

Slechts 4 van de 10 grootste vervuilers hebben ambitieuze klimaat­plan­nen

5 oktober Een analyse van Carbon Brief, een Britse website die gespecialiseerd is in de klimaatverandering, heeft in kaart gebracht welke landen doorheen de jaren de grootste CO2-voetafdruk hebben. Zes van de tien grootste hedendaagse vervuilers hebben momenteel helemaal geen of onvoldoende plannen om de uitstoot in te perken.